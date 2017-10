Halve finale voor Del Potro onzeker door polsblessure

Stijn Vreven maakt met goed gevoel kennis met NAC-fans

13 oktober NAC-trainer Stijn Vreven kwam donderdag tijdens een forumavond voor het eerst in gesprek met de fans. ,,Het voelde goed”, zegt de trainer een dag later. ,,Nu is het vandaag de dag als trainer bij NAC wel gemakkelijk praten”, voegt hij daar met een glimlach aan toe. ,,Er zullen hier ook wel eens andere tijden geweest zijn.”