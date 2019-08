Hallvar Thoresen koestert warme herinneringen aan PSV

Door Chris Ottens



Nee, Hallvar Thoresen (62) is morgenavond niet bij de wedstrijd van PSV tegen FK Haugesund. Wel koestert hij 31 jaar na zijn vertrek als speler nog altijd warme herinneringen aan zijn Eindhovense periode. Met 152 treffers (106 voor PSV en 46 voor FC Twente) is hij nog altijd de meest scorende buitenlander in de eredivisie. ,,Dat weten ze hier in Noorwegen ook nog wel”, zegt Thoresen in vloeiend Nederlands. De goalgetter van weleer woont nog altijd in Oslo en is momenteel hoofdscout van Rosenborg BK, de topclub die met 25 titels recordkampioen van Noorwegen is. Daarom mist hij de wedstrijd van PSV ook; hij heeft scoutingsverplichtingen voor zijn werkgever.