Haller oogst lof met sensationele omhaal

Schoofs in finale Cler­mont-Fer­rand

20:20 Bibiane Schoofs heeft de finale bereikt van het ITF-toernooi in Clermont-Ferrand. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de halve finale de Zwitserse Belinda Bencic in drie sets: 2-6 6-4 6-4. Schoofs neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Vera Lapko uit Wit-Rusland.