Haller niet op spelerslijst Europa League, heeft Ajax geblunderd?

Sébastien Haller staat níet op de spelerslijst bij de UEFA voor de Europa League . Mogelijk is Ajax vergeten om de spits in te schrijven voor het toernooi.

,,Hij staat inderdaad niet op de lijst, we zijn aan het uitzoeken wat er is misgegaan. We hebben contact opgenomen met de KNVB en de UEFA maar hebben nog geen uitsluitsel’’, aldus Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis.

Ajax nam Haller vorige maand voor maar liefst 22,5 miljoen euro over van West Ham United. De Franse spits leek gewoon inzetbaar voor de komende duels met Lille in de zestiende finale, want hij is dit seizoen nog niet Europees in actie gekomen. Nu blijkt echter dat zijn naam niet op de lijst van de UEFA staat.

Oussama Idrissi mag wél voor Ajax in de Europa League uitkomen, terwijl Sébastien Haller níet op de lijst staat bij de UEFA. Idrissi werd op Deadline Day gehuurd van Sevilla, terwijl Haller al op 8 januari werd vastgelegd.

Ajax gaat op 18 februari op bezoek bij Lille. De return is een week later in Amsterdam.