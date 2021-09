Haller na vierklapper: ‘Het kan gewoon niet beter’

video Glunderend stond Ajacied Sébastien Haller na zijn trefzekere show in Lissabon tegen Sporting Portugal (1-5) de pers te woord. De 27-jarige aanvaller had in zijn ene hand de wedstrijdbal en in zijn andere hand de prijs voor de man van de wedstrijd. ,,Ja, het is mijn beste wedstrijd ooit. Hier droom je alleen maar van. Het kan gewoon niet beter’’, aldus Haller bij RTL7.

,,Op dit soort wedstrijden wacht je je hele leven”, vervolgde Haller. ,,In de eerste wedstrijd die je speelt in de Champions League scoor ik vier keer en word ik gekozen tot man van de wedstrijd. Dit voelt echt geweldig.”

Haller vergat niet zijn ploeggenoten te bedanken. ,,Dankzij hen heb ik die vier doelpunten kunnen maken. Iedereen heeft hier een geweldige wedstrijd gespeeld.”

Haller had een speciaal woord van dank voor Antony, de Braziliaan die bij drie doelpunten betrokken was. ..Het is makkelijk voetballen met Antony naast je”, zei de man van de wedstrijd. ..Hij kan het verschil maken en passeert zo makkelijk. Zo krijgen we ruimte.”

Haller was niet vergeten dat hij sinds zijn komst naar Ajax best veel kritiek van supporters en journalisten heeft gekregen. ,,Mensen praten graag over alles, zo gaat dat ook in de media. Ze gedragen zich soms alsof ze alles weten. Maar ik speel voor mezelf en natuurlijk ook voor mijn ploeggenoten. Ik hoop dat de mensen die me altijd hebben gesteund hebben genoten tijdens deze wedstrijd.”

Het is maar goed dat Ajax dit seizoen Haller wel heeft ingeschreven bij de Europese voetbalbond UEFA. De spits had slechts 9 minuten nodig voor een record in de Champions League. Geen speler trof tijdens zijn debuut voor de koningsklasse van het clubvoetbal zo snel tweemaal doel. Haller opende al na 68 seconden de score, nadat Antony via het lichaam van Gonçalo Inácio de paal had geraakt. Nog geen 8 minuten later scoorde Haller opnieuw, wederom om aangeven van Antony. ,,Of ik extra gemotiveerd ben door de fout van vorig jaar? Nee, maar ik had wel echt zin om in de Champions League te spelen. Vannacht zal ik wel niet kunnen slapen.’’

,,Voor dit soort avonden ben ik naar Ajax gekomen ja”, erkende Steven Berghuis na de 1-5 zege. ,,Het was genieten op het veld. We spelen tegen de kampioen van Portugal, in de Champions League. Ik genoot van mijn goal, van mijn medespelers, van Antony die geweldig speelt.” Volledig scherm Steven Berghuis schreeuwt het uit na de 1-3. © Pro Shots / Jasper Ruhe De aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van Feyenoord, tekende zelf voor de 1-2. Zijn eerste doelpunt voor Ajax ,,Ryan Gravenberch speelde perfect in. Ik creëerde mijn eigen kans met een fantastische aanname. Je wil zo snel mogelijk scoren voor je nieuwe club, maar ik ben ook zonder doelpunt belangrijk geweest.”

,,Dit was een heel goede uitvoering, natuurlijk kan ik daar van genieten”, liet Ajax-trainer Erik ten Hag hij bij RTL7 voldaan weten. ,,Als een ploeg zo goed een plan weet om te zetten, ja, dan is dat fantastisch om te zien. Er zaten zoveel mooie aanvallen bij. We sneden er fantastisch doorheen. Dat is zeker een compliment aan mijn ploeg.”

Ten Hag was uiteraard met name lovend over Haller. ,,Nee natuurlijk had ik hier geen rekening mee gehouden”, lachte hij. ,,Dit kan niemand vooraf bedenken. Dit is een zeer uitzonderlijke prestatie en dat kunnen alleen topspelers. Het is geweldig hoe hij dit gedaan heeft. Maar dat is Haller, hij is onverstoorbaar. Hij heeft geweldige statistieken, zo ken ik hem en hij bewijst het.”

Niet alles ging goed, had ook Ten Hag gezien: ,,Pasveer zag er niet goed uit bij die goal. We werden wat gemakzuchtig en dan kun je de tegenstander terug laten komen in de wedstrijd. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. We hebben heel veel goed gedaan, maar er waren ook een paar minpunten. We koesteren dit, maar moeten ook kritisch blijven.”