Hall of Fame volgens Raimond van der Gouw: van Adams tot Schmeichel

1. Ryan Giggs (632 wedstrijden voor Manchester United)

De lijst krijgt vanzelfsprekend een hoog Manchester United-gehalte vanwege Van der Gouw’s succes bij die club. Sinds de oprichting van de Premier League in 1992 werd de club maar liefst dertien keer kampioen. Van der Gouw vindt Ryan Giggs de beste speler ooit in de Premier League. ,,Iemand die zo lang, zo goed kon presteren op het allerhoogste niveau. Als je kijkt naar hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld in de Premier League dan is dat niet normaal. Een fluwelen techniek had hij, en Ryan was ontzettend snel. Tegelijkertijd had bijna niemand een beter overzicht.”