Halep wacht mogelijk Bertens in finale Madrid

video ‘Profeet’ Marlou Peeters: ‘Ik denk dat NAC eruit gaat vliegen’

14:00 Voor het eerst deze editie is een vrouw kandidate voor de titel ‘Profeet van de Week'. Het gaat om Marlou Peeters. De oud-voetbalster kwam vroeger in actie voor Willem II en PSV. Tegenwoordig traint ze Jongens onder-11 bij Vitesse en werkt ze voor FC Utrecht. Daarnaast heeft ze de mannen van Zwaluwe VFC in Vught getraind.