Halep sluit 2017 af als nummer één

Achraf Chouiter: 'Niet het gevoel dat ik mijn plafond bereikt heb'

11:39 Met Bristol Team Osaka promoveren naar de hoofdklasse. Voor minder doet Achraf Chouiter het niet. Het hoogst spelende zaalvoetbalteam uit de regio is het seizoen in ieder geval flitsend begonnen, met enkel overwinningen. De 22-jarige Chouiter behoort tot de dragende spelers van het team. En hij was direct betrokken bij het samenstellen van de nieuwe selectie. ,,We zijn van de grond af aan begonnen."