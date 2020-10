Halep rekent in uur af met Amerikaanse Anisimova

De 19-jarige Anisimova, de nummer 29 van de wereld, stelde teleur en maakte veel onnodige fouten. Ze maakte een onwennige indruk op het nagenoeg lege Court Philippe Chatrier. De eerste set duurde slechts 24 minuten.



In de tweede set won Anisimova wel de eerste game, maar het werd geen moment spannend. Na 54 minuten maakte Halep, de nummer 2 van de wereld, het af op haar tweede wedstrijdpunt.



Halep, winnares in Parijs in 2018, is na drie partijen nog zonder setverlies. ,,Ik heb nog nooit zo lang achter elkaar op gravel getraind en dat pakt goed uit”, zei de 29-jarige Roemeense, die onlangs de US Open aan zich voorbij liet gaan.