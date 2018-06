Halep rekent af met Kiki-bedwinger Kerber

De dertigjarige Kerber, die in Parijs nog nooit verder kwam dan de kwartfinales, verloor nog geen set deze editie van de Open Franse tenniskampioenschappen. De Duitse nummer twaalf van de wereld had het eigenlijk alleen in de derde ronde moeilijk tegen Kiki Bertens, waar ze twee keer de tiebreak won. Halep was van een andere orde en toen de Roemeense uiteindelijk haar niveau haalde was ze niet te stoppen.



Halep treft in de halve finale de als derde geplaatste Garbiñe Muguruza. De Spaanse, winnares van 2016, walste over de Russische Maria Sjarapova heen (6-2 6-1).



Halep wacht nog altijd op haar eerste grandslamoverwinning. In 2014 stond ze in de finale van Roland Garros en eerder dit jaar ging ze onderuit in de eindstrijd van de Australian Open.