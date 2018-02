Halep passeert Wozniacki weer op ranglijst

PSV maakt er een feestje van in de Kuip tegen futloos Feyenoord

25 februari PSV heeft een héél grote stap richting de titel in de eredivisie gezet. In de Kuip wonnen de Eindhovenaren eenvoudig met 1-3 van een futloos Feyenoord. En dat terwijl Ajax eerder in de middag met 0-0 gelijkspeelde tegen ADO Den Haag. Het gat is daarmee weer zeven punten.