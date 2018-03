Halep ontsnapt aan uitschakeling in Miami

De Roemeense nummer één van de wereld had in de tweede ronde heel wat te stellen met Oceane Dodin, de nummer 98 van de wereldranglijst. Na ruim 2 uur was het taaie verzet van de 21-jarige speelster uit Frankrijk gebroken: 3-6 6-3 7-5. In de laatste set bleek Dodin, die nog nooit tegen Halep speelde, niet bestand tegen de spanning. Ze leverde na een voorsprong van 4-2 twee keer haar service in waardoor Halep alsnog kon toeslaan.



De Roemeense favoriete, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, speelt in de derde ronde tegen de Poolse Agnieszka Radwanska.