Halep na zenuwslopende partij naar vierde ronde

Schoofs: Geen tien, wel een verbindingsman tussen aanval en verdediging

19 januari In april 2014 liet Stijn Vreven hem in Lommel los in de professionele voetbalwereld. Diezelfde Vreven is desondanks niet de reden dat Lucas Schoofs voor NAC heeft gekozen, zegt de 21-jarige middenvelder die rugnummer 24 krijgt. De nieuwste aanwinst van NAC sprak de trainer pas nadat de huurovereenkomst was getekend.