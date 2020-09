Halep na zege op Begu op herhaling tegen Anisimova

Geblesseer­de Bale mist interland­pe­ri­o­de met Wales

18:26 Gareth Bale mist de komende drie interlands van Wales. De aanvaller, die door Real Madrid is verhuurd aan zijn oude club Tottenham Hotspur, is nog niet hersteld van de knieblessure die hij eerder deze maand opliep. "We hebben met Gareth en de medische staf gesproken en hij is nog niet fit genoeg voor de komende drie duels", zei bondscoach Ryan Giggs.