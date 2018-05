Halep morgen als eerste de baan op

Halep speelt om 11.00 uur tegen de Amerikaanse Alison Riske. De winnares treft in de tweede ronde de Amerikaanse Taylor Townsend.



Bij de vrouwen zijn verder alle partijen in de eerste ronde in het enkelspel klaar. Kiki Bertens komt donderdag weer in actie. De Nederlandse, die woensdag wel moet spelen in het vrouwendubbelspel, treft in de tweede ronde van het enkelspel de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj.



In het mannentoernooi moeten woensdag nog drie partijen in de eerste ronde worden afgewerkt.