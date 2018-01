Halep en Sjarapova zonder setverlies naar tweede ronde

Haase opnieuw vroeg uitgeschakeld in Melbourne: 'Er zat veel meer in'

9:37 Robin Haase werd op de Australian Open opnieuw in de eerste ronde uitgeschakeld. Voor de 30-jarige Nederlander was dat de zevende vroege uitschakeling op rij in Melbourne. ,,Er zat heel veel meer in: in de eerste set stond ik een break voor, met kansen op een dubbele break, en in de tweede set kreeg ik twee setpunten", zei hij. ,,Ik speelde zelf niet zo goed, maar dat was ook zijn verdienste."