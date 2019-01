Halep continueert met moeite jacht op eerste eindzege in Australië

Halep, de nummer één van de wereld, haalde vorig jaar de finale van de Australian Open, maar verloor toen van Caroline Wozniacki. Het was tot nu toe haar beste prestatie op de Grand Slam in Australië.



Na haar winst op Roland Garros vorig jaar wil de 27-jarige Roemeense in Australië voor haar tweede titel gaan op een Grand Slam, maar ze verslikte zich in de tweede ronde al bijna in de Amerikaanse Kenin.



De eerste set won Halep betrekkelijk eenvoudig, waarna Kenin in de tweede set via een tiebreak op gelijke hoogte kwam. In de derde set keek Halep tegen een 2-4 achterstand aan, maar via twee breaks wist ze de beslissende derde set alsnog te winnen.