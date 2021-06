Halen Suriname en Curaçao het WK? Het wordt nu al spannend!

Will Smith schrijft briefje als steun voor Naomi Osaka: ‘Ik sta aan jouw kant’

14:35 Will Smith heeft tennisster Naomi Osaka steun betuigd nadat ze zich deze week had teruggetrokken uit het tennistoernooi van Roland Garros. De 23-jarige Japanse nummer 2 van de wereld deed dat naar aanleiding van het tumult dat ontstond nadat ze bekend had gemaakt de pers niet te woord te staan, omdat ze dat niet aankon. Ze heeft geregeld last van depressies.