Haase zakt verder weg op ranglijst

video Nadal de taaiste in waanzinni­ge US Open-finale

7:22 Rafael Nadal wankelde, leek het zoveelste slachtoffer te worden van de Russische muur die Daniil Medvedev heet. Hij verspeelde in een geweldige US Open-finale een riante voorsprong, maar toen het er echt op aankwam, stond hij toch weer op. De vierde titel in New York voor Nadal, die recordhouder Roger Federer met zijn negentiende grandslamtitel weer nadert tot één.