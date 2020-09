Haase voor het eerst sinds 2009 niet naar hoofdtoernooi Roland Garros

Robin Haase is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. De 33-jarige Nederlander moest in de kwalificaties het hoofd buigen voor de tien jaar jongere Pedro Martínez uit Spanje: 6-4, 6-4.

Voor Haase is het de eerste keer sinds 2009 dat hij niet op het hoofdtoernooi staat van het Franse Grand Slam-toernooi. De Hagenaar wist nooit echt potten te breken in Parijs: zijn beste prestatie is het behalen van de tweede ronde, wat hem in totaal vijf keer lukte.

In de eerste kwalificatieronde had Haase nog afgerekend met de Portugees João Domingues. Maar in de tweede ronde was de Nederlander, die inmiddels is afgegleden naar plek 173 op de wereldranglijst, een maatje te klein voor Martínez.

Omdat eerder al Tallon Griekspoor werd uitgeschakeld, is Botic van de Zandschulp nog de enige Nederlandse man die het hoofdtoernooi van Roland Garros kan bereiken. Hij komt later op de dag in de tweede kwalificatieronde uit tegen de Brit Liam Broady.