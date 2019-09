Haase vecht zich naar kwartfinale in Florence

Prominen­ten: ‘Schrijf Mathieu van der Poel maar op’

22:31 Het WK wielrennen voor de elite mannen komt steeds dichterbij. Krijgen we met Mathieu van der Poel voor het eerst sinds 1985 weer een Nederlandse winnaar, of wordt het een andere grote naam? Prominenten blikken vooruit. ‘Er zijn wel zes of zeven man die zondag wereldkampioen kunnen worden, onder wie Mathieu van der Poel'.’