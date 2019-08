Haase valt uit de top 100: ‘Hij moet terug naar de tekentafel’

Door Rik Spekenbrink



Het dubbelspel kan voor tennissers die het individueel zwaar hebben als pijnstiller dienen. Een paar dagen na de dure uitschakeling van Robin Haase in de kwalificaties van het Masters-toernooi in Montréal, stuntte hij met Wesley Koolhof in het dubbeltoernooi. Het beste koppel van de wereld en kersvers Wimbledon-kampioenen Cabal en Farah gingen er tegen het Nederlandse duo in twee sets vanaf. Na een simpele tweede zege staan ze vandaag in de kwartfinale.