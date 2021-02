Haase treft Krajinovic in eerste ronde Australian Open, Rus tegen Roland Garros-winnares

Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het Australian Open op tegen de als 28ste geplaatste Serviër Filip Krajinovic. Haase is als ‘lucky loser’ toegelaten tot het hoofdtoernooi. Arantxa Rus heeft het niet getroffen met de loting van de Australian Open. De 30-jarige Westlandse is gekoppeld aan de als vijftiende geplaatste Poolse Iga Swiatek, de winnares van Roland Garros afgelopen jaar.

Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van het Australian Open de Spanjaard Carlos Alcaraz. De 17-jarige Spaanse tennisser heeft zich net als Van de Zandschulp via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne.

Alcaraz is de nummer 146 van de wereld. Daarmee staat de Spanjaard dertien plaatsen hoger op de wereldranglijst dan de Nederlander, die net als de Alcaraz op de Australian Open zijn debuut maakt. De twee tennissers speelden nog niet eerder tegen elkaar.



De Servische tegenstander van Haase staat op de 31 plaats op de ATP-ranking. Haase, die een keer eerder tegen Krajinovic speelde in 2018 en toen won, is afgezakt naar plaats 198.

Rus tegen Roland Garros-kampioene

Rus speelt dus in de openingsronde tegen Swiatek. De Poolse versloeg afgelopen najaar in de finale van het uitgestelde grandslamtoernooi van Parijs de Amerikaanse Sofia Kenin en was toen met haar 19 jaar en 132 dagen de jongste winnares op Roland Garros sinds Monica Seles in 1992. Op de Australian Open bereikte de nog altijd 19-jarige Poolse vorig jaar de vierde ronde en het jaar ervoor de tweede ronde.



Rus kwam vorig jaar tot de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne. De Nederlandse speelde een keer eerder tegen Swiatek. Afgelopen jaar op het toernooi van Rome won Rus in twee sets.

Volledig scherm Arantxa Rus. © AFP