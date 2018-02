Haase treft in Dubai niet Dimitrov, maar verrassend Jaziri

Verstappen na eerste testdag: 'Mijn gevoel is stukken beter dan vorig jaar'

19:02 Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet tijdens zijn eerste testdag voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur klokte 67 rondjes in zijn RB14 van Red Bull, waarvan de snelste ging in 1.20,326.