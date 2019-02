Haase slaat Davis Cup-team naar finaleweek

Haase zou in de vierde partij tussen Nederland en Tsjechië aantreden tegen Jiri Vesely, maar die bleek niet fit genoeg. In plaats daarvan werd de pas 17-jarige Jiri Lehecka de opponent, een junior dus. Maar wel eentje met een keiharde service. Toch wist Haase de Tsjech al in de derde game te breken. De prima serverende Lehecka deed Haase echter niets cadeau. Die ene break van de Nederlander bleek echter voldoende om de eerste set binnen te slepen.

Haase, die al een zware dubbelpartij in de benen had, moest in de tweede set even passen. Een vroege break kwam hij niet te boven. In de beslissende derde set wist de 31-jarige Hagenaar zich alsnog op te richten. De verschillen waren in het slot van duel niet groot, maar een break op 3-3 bezorgde Nederland de cruciale zege.