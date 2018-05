Haase overklast Chung en boekt 200ste ATP-zege

Haase boekte niet alleen zijn eerste overwinning van dit jaar op gravel, maar ook zijn tweehonderdste zege op de ATP Tour. De beste Nederlandse tennisser was de voorbije weken op het gravel in Marrakech, Monte Carlo en Estoril steeds al direct uitgeschakeld. In Chung trof Haase, 44e op de mondiale ranking, de Koreaan die begin dit jaar zo verraste op de Australian Open. Chung (21) bereikte in Melbourne de halve finales, waarin hij geblesseerd moest opgeven tegen Roger Federer.

Haase had op het gravel in Madrid niets te duchten van Chung, die vorige week in München nog de halve finales haalde. Tot 2-2 ging het gelijk op, maar daarna won de Nederlander tien games op rij. Zijn Koreaanse opponent serveerde slecht en sloeg onder meer vijf dubbele fouten. Haase wist Chung liefst zes keer te breken en boekte zo in amper 55 minuten een van de makkelijkste zeges uit zijn carrière. In de tweede ronde neemt hij het op tegen David Goffin. De Belg, nummer tien van de wereld, had eerst een bye. Voor de winnaar van deze partij lonkt een confrontatie met Novak Djokovic.