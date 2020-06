Haase over feestende Zverev: ‘Een absurde blunder’

Door Rik Spekenbrink



Haase kreeg zelf ook een uitnodiging om mee te doen aan de Adria Tour, het demonstratietoernooi in de Balkanlanden deze maand. Hij sloeg die af en is daar met terugwerkende kracht bijzonder blij mee. ‘Hoe zou daar in Nederland tegenaan zijn gekeken, als ik daar was geweest’, zei hij al voordat bekend werd dat diverse spelers en begeleiders er met corona besmet zouden raken, nadat van social distancing totaal geen sprake was. ,,Het beeld dat was ontstaan als ik erbij was geweest, kan ik wel raden”, zegt Nederlands beste tennisser nu. ,,Logisch ook. Wat ze daar hebben gedaan, is heel erg dom. Dus ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Veel spelers hadden zich misschien verantwoordelijk gevoeld, als ze zo’n uitnodiging hadden gekregen. Ik heb daar lak aan en heb laten weten niet mee te willen doen. De beeldvorming hier in Nederland was overigens maar een klein onderdeel van mijn bezwaren. Wat mensen denken of vinden, daar kun je niet altijd je besluiten op afstemmen.”