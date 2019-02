Haase ook in Dubai in eerste ronde onderuit

OOk eerder deze maand in Rotterdam viel in de eerste ronde het doek voor Haase. Bij het ABN AMRO World Tennis Tournament was toen de Kazak Michail Koekoesjkin in twee sets te sterk voor de beste Nederlandse tennisser. Vorig jaar lukte het Haase in Dubai nog wel de tweede ronde te halen. Daarin verloor hij destijds, ook in twee tiebreaks, van de Tunesiër Malek Jaziri.



Breaks bleven uit in de partij tussen Haase en Gerasimov, die in de tiebreak van de eerste set al snel uitliep. In de tweede set kostte het de 31-jarige Haase moeite zijn opslagbeurten te behouden. Toch wist de Hagenaar het opnieuw op een tiebreak aan te laten komen. Gerasimov, die op de 155e plaats van de wereldranglijst staat, sloeg op zijn eerste wedstrijdpunt direct toe.



2019 is nog niet het jaar voor Haase, die maandag op de mondiale ranking terugviel naar de 62e plaats. De tennisser ging er ook in Doha, Auckland en Rotterdam al in de eerste ronde uit. Op de Australian Open en bij het toernooi van Sofia was de tweede ronde zijn eindstation.