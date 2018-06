Haase na onderbreking naar tweede ronde in Antalya

De partij moest maandag bij een stand van 1-1 in sets vanwege de invallende duisternis worden afgebroken. De beslissende set ging lang gelijk op. Haase had aan één breek genoeg om de winst naar zich toe te trekken.

Haase speelde in 2014 voor het laatst tegen de 36-jarige Joezjni, de nummer 100 van de wereld. Haase, 44e op de mondiale lijst, had het in het verleden vaak lastig tegen de Rus. De balans tussen de twee was voor de partij van dinsdag 5-2 in het voordeel van Joezjni.