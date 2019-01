Haase mag niet mopperen met loting Australian Open

Robin Haase, de nummer 49 van de wereld, lootte dus niet slecht. Aan de andere kant: de Nederlander verloor de twee eerdere ontmoetingen. Dat gebeurde in 2014 op hardcourt in Auckland en vorig jaar op gras in Antalya. Haase moest in mei op de Melkhuisje Masters, een demonstratietoernooi in Hilversum, ook buigen voor de winnaar van vijf ATP-titels.

Haase verloor bij de eerste twee toernooien van dit jaar in de eerste ronde. Hij is de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi, Tallon Griekspoor strandde in het kwalificatietoernooi. Haase heeft geen goed track record in Melbourne. De laatste zeven keer verloor hij in de eerste ronde.