Haase kan partij in tweede ronde niet afmaken vanwege regen

Volleybal­lers zeker van finale Golden European League

21:24 De Nederlandse volleyballers hebben zich vroegtijdig geplaatst voor de finale van de Golden European League. Oranje won zelf in Hoogeveen met 3-0 van Estland en concurrent Spanje ging in Alicante verrassend onderuit tegen Kroatië (1-3). Daardoor is de Nederlandse ploeg al zeker van de eindzege in poule B, met nog één speelronde te gaan.