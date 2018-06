Haase in tweede ronde uitgeschakeld in Antalya

Formule 1 slaat ook in 2019 Duitsland over

15:22 Duitsland blijft het zorgenkindje in de Formule 1. Ook in 2019 ontbreekt de Grote Prijs op de kalender. Circuit Hockenheim heeft niet aan de financiële voorwaarden van Formule 1-eigenaar Liberty Media kunnen voldoen, zei directeur Georg Seiler van het circuit. Ook in 2015 en 2017 sloeg de Formule 1 Duitsland over.