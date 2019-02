Haase in eerste ronde ABN AMRO WTT tegen Koekoesjkin

Schippers in Madrid fractie sneller op 60 meter

21:43 Dafne Schippers heeft haar beste seizoenstijd op de 60 meter met een fractie aangescherpt. De Utrechtse atlete noteerde bij de indoorwedstrijd uit de World Tour in Madrid een tijd van 7,18 seconden, precies één honderdste sneller dan bij haar ouverture deze winter in Karlsruhe. Schippers eindigde in de finale als tweede. Ze moest opnieuw Ewa Swoboda voor zich dulden. De Poolse won in 7,11.