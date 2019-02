Haase en Middelkoop lopen halve finale mis

Hockeyers verspelen ruime voorsprong tegen Spanje

13:04 De Nederlandse hockeymannen hebben in de FIH Pro League een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. Het team van bondscoach Max Caldas liep in Valencia snel weg van Spanje, maar een voorsprong van drie doelpunten bleek niet genoeg. In de laatste seconde maakte Marc Serrahima uit een strafcorner gelijk: 3-3. Spanje was daarna trefzekerder in de shoot-outs (3-1).