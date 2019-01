Haase en Middelkoop grijpen nipt naast dubbeltitel

Van Dijk na nederlaag tegen City: ‘Geen reden tot paniek’

10:06 Liverpool zag door een nederlaag in het Etihad Stadium (2-1) de voorsprong op Manchester City slinken tot vier punten. Als de koploper van de Premier League zich iets kon verwijten, dan was het een gebrek aan doortastendheid in de voorhoede. Zo liet Sadio Mané na ruim een kwartier een reuzenkans onbenut. ,,Dan was het een totaal andere wedstrijd geworden”, vertelde Virgil van Dijk hierover.