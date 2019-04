Haase en Koolhof verslaan topduo Mahut/Herbert in Monte Carlo

Haase is de nummer 63 op de wereldranglijst, maar ontbreekt ondanks die positie in het enkelspel in het vooraanstaande graveltoernooi.



Koolhof speelde eind maart nog met de Griek Stefanos Tsitsipas de finale van het dubbeltoernooi in de masters van Miami. Tsitsipas tennist in Monte Carlo aan de zijde van Matwé Middelkoop, de oude dubbelpartner van Haase.



Jean-Julien Rojer werd samen met zijn vaste Roemeense partner Horia Tecau gisteren al uitgeschakeld in de eerste ronde in Monte Carlo. Het duo verloor van het Russisch/Spaanse koppel Karen Chatsjanov/Feliciano Lopez: 4-6 3-6.