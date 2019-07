Haase eenvoudig verder in dubbelspel

Fuglsang hoort nu ook bij de kansheb­bers

16:15 Een paar maanden geleden zal van Jakob Fuglsang nog niet zijn gezegd dat hij een kandidaat-winnaar is van de Tour de France. Maar de 34-jarige Deen was een van de uitblinkers dit voorjaar en bevestigde met zijn tweede eindzege in het Critérium du Dauphiné zijn kwaliteiten als klassementsrenner.