Haase door naar tweede ronde in het Kroatische Umag

Tom Dumoulin start in Profwieler­ron­de Et­ten-Leur, organisa­tie aast op meer 'kanjers'

10:46 Tom Dumoulin staat zondag 19 augustus aan de start van de Profwielerronde Etten-Leur. Daarmee heeft de ambitieuze criteriumorganisatie op de eerste rustdag in de Tour de France al direct zijn slag geslagen. 'Tom is de eerste kanjer die we binnengehaald hebben', laat comitélid Peter Tunnisen weten in een persbericht.