Haase baalt van eerste set maar kijkt vooruit

Robin Haase baalt dat hij tegen Milos Raonic verzuimde de eerste set naar zich toe te trekken. De enige Nederlander in het mannentoernooi van Wimbledon verloor in een relatief kansrijk duel in drie sets van de nummer 17 van de wereld.

,,Ik neem mijzelf het punt op 6-5 15-0 in de eerste set kwalijk, waar ik op eigen service op 30-0 had moeten komen. Natuurlijk had ik de set dan nog niet binnen, maar toch. Twee punten later overstrekte ik mijn knie, waardoor je toch even gaat denken. Terwijl ik eigenlijk in een flow zat en hij diegene was die onrustig was”, zei Haase na de tweederondepartij.

Dankzij het nodige servicegeweld en een aantal slordigheden van Haase won Raonic toch nog de eerste set, waarmee hij de basis legde voor de zege. ,,Zijn tweede service is gemiddeld harder dan mijn eerste service. Hij slaat met gemak services van 235 kilometer per uur en was op een bepaald moment echt ontketend. Ik won geen set dus dan was hij gewoon de betere speler. Al zat er meer in en is het gewoon balen van die eerste set”, aldus Haase.

Het komende half jaar staat er de nodige druk op, want Haase heeft de eerste zes maanden van het seizoen geen grote successen gekend. ,,Ik sta nu 76ste op de wereldranglijst en dat kan zomaar nog lager worden. Tot de US Open is mijn schema nog vrij eenvoudig in te vullen, maar daarna is het afwachten”, aldus Haase, die zich geen zorgen maakt over de te verdedigen punten.

,,Ik kijk met vertrouwen uit naar de komende periode, gezien mijn nieuwe racket waardoor ik beter speel, mijn wedstrijden van de afgelopen weken en ook een paar dubbelwedstrijden waardoor ik momenteel een stuk relaxter ben. Ik ben benieuwd wat ik kan laten zien, want ik pak hier veel positieve punten uit.”