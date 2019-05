Haas: We worstelen te veel met de banden

,,We worstelen meer dan de andere teams met de banden en dat is teleurstellend, want we hebben een hele goede auto’', zegt Steiner op autosport.com. ,,In het algemeen gaat het te vaak over de banden. Dat is niet goed. We zouden het niet voortdurend moeten hebben over de banden na de race, of ze wel of niet goed werkten. Dat is op zich interessant, maar het is niet waar het om gaat in de Formule 1. Wij geven miljoenen uit om snelle auto’s te ontwikkelen en dan kunnen ze niet maximaal presteren vanwege de constructie van de banden.’'