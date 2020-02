Haarhuis wijst Bertens en Rus aan voor enkelspelen Fed Cup

Video Handbal­sters krijgen Ahoy in twee uur tijd vol voor kraker tegen Spanje

13:07 De Nederlandse handbalsters zijn hot. De kersverse wereldkampioenen beginnen op zaterdag 29 maart aan de EK-kwalificatie met een wedstrijd tegen Spanje, uitgerekend het land dat op 15 december werd verslagen in de WK-finale in Japan. De tienduizend kaarten in Ahoy waren in twee uur tijd uitverkocht.