Haarhuis selecteert Bertens, Kerkhove, Rus en Schuurs voor confrontatie met China

Billie Jean King CupKiki Bertens maakt als verwacht haar opwachting volgende maand in de Billie Jean King Cup, voorheen de Fed Cup. Captain Paul Haarhuis heeft de nummer elf van de wereld opgenomen in zijn selectie voor het duel met China op 16 en 17 april in Den Bosch.

De winnaar van de ontmoeting mag zich via de zogeheten qualifiers proberen te plaatsen voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup in 2022 in Boedapest.



Haarhuis selecteerde naast Bertens ook Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Demi Schuurs. Het duel met China wordt het laatste van Haarhuis. Hij legt daarna zijn functie neer. De voormalig dubbelspecialist was vanaf begin 2014 de captain van de Nederlandse tennissters.

Bertens kondigde onlangs aan dat ze weer wilde terugkeren in het Nederlands team. De 29-jarige Westlandse stelde zich de afgelopen jaren met regelmaat niet beschikbaar, omdat ze de voorkeur gaf aan haar individuele carrière. De tennisster is hersteld van een achillespeesoperatie, maar ze verloor de tot dusver gespeelde partijen na haar rentree.

1983

In 1983 stonden Nederland en China voor het laatst tegenover elkaar. Toen verloor het Nederlandse team. Haarhuis: ,,China heeft een sterk team met maar liefst drie speelsters in de top 50. Het wordt een lastige klus en daarom is het fijn dat we thuis spelen in een voor ons bekende hal en op gravel.”

De captain zegt dat Oranje met het sterkste team aantreedt. ,,Helaas zonder de steun van het publiek op de tribunes. Kiki is hersteld van haar blessure en Arantxa staat inmiddels ook alweer geruime tijd in de top 100. Ik ben daarom blij dat zij er weer bij zijn. Met Demi hebben we één van de beste dubbelspeelsters van de wereld in het team. Zij kan hard nodig zijn als er een beslissende dubbel gespeeld moet worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.