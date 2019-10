Haarhuis met bekende namen naar Davis Cup Finals

Rojer en Koolhof spelen het dubbelspel. Van de Zandschulp is de derde singelaar en eventueel eerste vervanger van Haase of Griekspoor.



Nederland is een van de achttien landen die zich hebben geplaatst voor de Davis Cup Finals in Madrid. Oranje stuit dinsdag 19 november op Kazachstan en neemt het een dag later op tegen Groot-Brittannië. De achttien landenploegen strijden in zes poules van drie om een plaats in de kwartfinale. De finale staat 24 november op het programma.