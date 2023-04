Haaland nadert doelpuntenrecord Premier League tijdens overwinning op Leicester

column ‘NAC verliest met Cock Luijten (86) wederom een grote speler’

Hij is oud-speler en oud-jeugdtrainer van NAC en loopt al zijn hele leven rond in het (amateur)voetbal. Eens per week laat Johan Gabriëls zijn licht schijnen op ‘de Parel van het Zuiden’ of wat er nog meer speelt in het gekke voetbalwereldje. Deze week haalt hij herinneringen op aan Cock Luijten. In het verleden speelde hij 353 duels voor NAC. Deze week overleed hij op 86-jarige leeftijd.