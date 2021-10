Haaland geeft Ajax stevig signaal af, Feyenoord-opponent verrast Van Bommel en gepasseerde Weghorst

De Noor keerde terug van een blessure en stond direct in de basis, als aanvalspartner van Donyell Malen. Tegen het Mainz van basisspeler Jean-Paul Boëtius was het Marco Reus die in de negende minuut de score opende: 1-0. Vanaf de stip gooide Haaland de wedstrijd tien minuten na rust op slot. Niet veel later moest Malen plaatsmaken voor Thorgan Hazard.

Invaller Jonathan Burkardt redde vlak voor tijd de eer namens Mainz, voordat Haaland op aangeven van Jude Bellingham in de extra tijd zijn tweede van de middag maakte. Het 21-jarige fenomeen staat nu op negen goals na zes Bundesliga-optredens. Dortmund is door de zege voorlopig koploper, maar kan nog ingehaald worden door Bayern München en Bayer Leverkusen.

Becker en Union klaar voor Feyenoord

Sheraldo Becker bezorgde VfL Wolfsburg-trainer Mark van Bommel een dramatische middag. In Berlijn werd het 2-0 voor Union Berlin, de tegenstander van Feyenoord komende donderdag in de Conference League. De rappe buitenspeler viel in en besliste het duel zeven minuten voor tijd door de tweede van Union te maken. Op dat moment stond Wout Weghorst al binnen de lijnen bij Wolfsburg. De Oranje-international werd gepasseerd door Van Bommel, maar mocht als invaller alsnog opdraven in de 68ste minuut. Hij kon het verschil niet maken.

Volledig scherm Zorgen bij VfL Wolfsburg-trainer Mark van Bommel. © REUTERS

Ekkelenkamp in topvorm

Jurgen Ekkelenkamp lijkt helemaal op zijn plek bij Hertha BSC. De middenvelder maakt de laatste wedstrijden een sterke indruk. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt bezorgde de ex-Ajacied, die na een uur inviel, zijn ploeg de winst: 1-2. Ekkelenkamp maakte de 0-2, nadat Marco Richter al voor de 0-1 had gezorgd. Een rake penalty van Gonçalo Paciencia bracht de spanning nog wel terug, maar Hertha trok de overwinning over de streep.

Volledig scherm Jurgen Ekkelenkamp. © AP

Veel Nederlanders in actie

Mark Flekken presteerde knap door met SC Freiburg RB Leipzig op 1-1 te houden. De Nederlandse doelman, die onlangs voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje, had in de 32ste minuut geen antwoord op een strafschop van Emil Forsberg. De gelijkmaker van Woo-Yeong Jeong bezorgde nummer vier Freiburg toch nog een punt. Bij Leipzig, dat teleurstellend achtste staat, ontbrak Brian Brobbey wegens een blessure.

Greuther Fürth-basisspelers Nick Viergever en Jetro Willems verloren door een doelpunt van Anthony Losilla in eigen huis met 0-1 van VfL Bochum. Zo blijft de promovendus hekkensluiter in de Bundesliga en wacht het na acht wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Er werd pas één puntje gepakt.

Volledig scherm Mark Flekken op de training van het Nederlands elftal. © Pro Shots / Marcel van Dorst

