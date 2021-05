Haaland en Sancho bezorgen Borussia Dortmund winst in Duitse bekerfinale tegen RB Leipzig

Op aangeven van tweevoudig Duits international Mahmoud Dahoud (geboren in Syrië) opende Jadon Sancho al na vijf minuten de score voor Borussia Dortmund. De 21-jarige vleugelaanvaller uit Londen werd daarmee de eerste Engelsman ooit met een doelpunt in een Duitse bekerfinale. Na 28 minuten was er ook voor het eerst een Noorse doelpuntenmaker in de finale van de DFB-Pokal, toen Erling Haaland op aangeven van Marco Reus de 2-0 maakte. Reus was ook de aangever bij de 3-0 van Sancho, die daarmee de jongste speler ooit werd met twee treffers in een Duitse bekerfinale. De goal werd eerst nog afgekeurd, maar na het bekijken van de beelden bleek dat er geen sprake was van buitenspel.



Met de 3-0 kort voor rust was de finale wel gespeeld, maar RB Leipzig kreeg weer hoop toen de Spaanse middenvelder Daniel Olmo in de 71ste minuut de 3-1 maakte. Op aangeven van Sancho maakte in de 88ste minuut na een razendsnelle counter echter de 4-1, waarmee Dortmund de finale overtuigend won. Haaland schoot de bal met links tegen zijn rechterbeen aan, waarmee hij Leipzig-keeper Peter Gulacsi onbewust op het verkeerde been zette. Sancho en Haaland werden in de slotfase nog vervangen door de Belgische back Thomas Meunier en het Amerikaanse toptalent Giovanni Reyna. Justin Kluivert bleef de hele wedstrijd op de bank bij Leipzig, waar Julian Nagelsmann zijn Spaanse linksback Angeliño (ex-NAC en PSV) om disciplinaire redenen buiten de selectie had gelaten.