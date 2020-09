Haaland direct tweemaal trefzeker in gewonnen derby met Gladbach

Uiteraard was de Noorse aanvalsleider Erling Braut Haaland weer van grote waarde voor zijn ploeg. De 20-jarige spits, die begin dit jaar in Dortmund neerstreek en sindsdien volop scoort, bracht twee treffers op zijn naam in de ‘Borussen Derby’. Haaland staat nu op vijftien doelpunten in zestien duels in de Bundesliga. Giovanni Reyna opende in de 35ste minuut de score voor de thuisclub.