Gyrano Kerk en Jurgen Ekkelenkamp grijpen hoofdrol bij ruime zege Antwerp van Mark van Bommel

Royal Antwerp FC heeft de achterstand op koploper Racing Genk in de Jupiler Pro League zondag verkleind tot tien punten. Het team van trainer Mark van Bommel liet KV Mechelen met 5-0 kansloos. Op 30 april staan Antwerp en Mechelen tegenover elkaar in de Belgische bekerfinale, waarvoor ze zich afgelopen week plaatsten.

Vier van de vijf doelpunten kwamen op naam van Nederlanders. Middenvelder Jurgen Ekkelenkamp nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. Gyrano Kerk zorgde in de slotfase van de eerste helft, op aangeven van Ekkelenkamp, voor de 3-0. Kerk scoorde in de 70e minuut nog eens. Invaller Michel Ange Balikwisha bepaalde de eindstand op 5-0.



Naast Ekkelenkamp en Kerk had ook Vincent Janssen een basisplaats bij Royal Antwerp. De spits gaf de assist bij de 4-0 van Kerk. Janssen schoot donderdagavond uit een vrije trap prachtig raak in de halve finale van de Croky Cup tegen Royale Union Saint-Gilloise. In de penaltyserie miste Jansen vervolgens vanaf 11 meter, maar Antwerp-doelman Jean Butez redde hem door twee strafschoppen te pakken.

Genk laat punten liggen

Koploper KRC Genk liet eerder op de dag dure punten liggen bij Sint-Truiden. De confrontatie tussen beide Limburgse clubs eindigde in een 2-2-gelijkspel. Genk had tot twee keer toe een voorsprong genomen. Sint-Truiden was na drie nederlagen op rij blij met het punt dat werd binnengehaald dankzij een doelpunt van Gianni Bruno in de 77ste minuut.

Genk was in de 23ste minuut op voorsprong gekomen door een treffer van Mbwana Samatta. Kort voor rust maakte de Japanner Shinji Okazaki gelijk. Na ruim een uur stond de koploper opnieuw voor, ook ditmaal was de Tanzaniaan Samatta daarvoor met een kopbal verantwoordelijk. Maar Bruno trof een kwartier later doel. Hij passeerde Genk-doelman Maarten Vandevoordt met een schot in de korte hoek.Genk heeft na 28 speelronden 67 punten en Antwerp 57. Union kan later op zondag, bij winst op Eupen, op 59 punten komen.

