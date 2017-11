Gunstig voor Feyenoord: Stones valt weg bij City

Grenswachters in beroep tegen uitspraak tuchtcommissie

19:10 Grenswachters gaat opnieuw in beroep in de zogenoemde spelfoutzaak. Eerder deze week nam de tuchtcommissie de eis van de aanklager over en schorste het Giovanni Verduijn voor acht wedstrijden. Tevens moet de club uit Putte vier wedstrijden opnieuw spelen en krijgt het vier punten in mindering.