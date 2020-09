Gündogan legt lat hoog: ‘City moet minstens 100 punten halen’

Bredase AV Sprint in startblok­ken voor organisa­tie NK atletiek in 2021

19 september BREDA - Het complex van AV Sprint is van 25 tot en met 27 juni 2021 voor even het episch centrum van de Nederlandse topatletiek. Dat maakten de club, Atletiekunie en de gemeente Breda zaterdagmiddag bekend. Het is voor atleten de laatste kwalificatiemogelijkheid voor de Olympische Spelen die vlak daarna gehouden worden in Tokyo.